Ang : Darwin Nunez se fait flasher à la Mbappé

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Recruté cet été par Liverpool, Darwin Nunez peine à confirmer toutes les attentes placées en lui. Mais lors du match face à West Ham, l'attaquant a battu un record en Premier League qu'Erling Haaland aimerait bien avoir.

Durant le mercato estival, deux joueurs étrangers sont arrivés en Premier League avec l'ambition d'empiler les buts. Darwin Nunez et Erling Haaland. Acheté 75 millions d'euros par Liverpool, l'attaquant uruguayen s'est rapidement mis à briller lors du premier match de la saison face à City lors du Community Shield avec un but et un penalty provoqué pour sa première apparition avec les Reds. Mais depuis, l'ancien joueur de Benfica Lisbonne n'arrive pas à avoir un rendement similaire avec celui de la saison passée à Lisbonne. De l'autre côté, Erling Haaland a fait taire tous les septiques en mettant la Premier League à ses pieds en inscrivant 20 buts en seulement 14 matchs avec Manchester City. Néanmoins, Darwin Nunez fait mieux que le Norvégien dans un domaine.

Nunez le joueur le plus rapide de la Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Darwin Nuñez Ribeiro (@darwin_n9)

À l'occasion de la rencontre de la 11e journée entre West Ham et Liverpool, les Reds se sont opposés 1-0 face aux Hammers grâce à un but de Darwin Nunez, son premier à Anfield. Mais ce qui a surtout marqué les esprits durant ce match, c'est la vitesse du joueur de 23 ans. Selon le journal The Telegraph, Nunez a été flashé à 38 km/h. À la 56e minute, après un échange avec la pépite de Liverpool Harvey Elliott, le natif d'Artigas part en profondeur et réalise un sprint qui rentre dans l'histoire de la Premier League puisque jamais un joueur n'avait été flashé aussi vite. Pas même Mohamed Salah, Haaland ou Sadio Mané. Le précédent record était détenu par Kyle Walker qui a réalisé une course à 37.8 km/h en juin 2020. C'est également très légèrement plus rapide que Kylian Mbappé, qui avait été mesuré à 37,9 km/h en 2019. Darwin Nunez vient peut-être de lancer sa saison avec ce match contre West Ham et oblige à Haaland de se dépasser une nouvelle fois pour battre un énième record en Angleterre.