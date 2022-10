Ang : Cristiano Ronaldo récidiviste, la révélation de Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son statut de remplaçant, Cristiano Ronaldo a refusé d’entrer en jeu contre Tottenham (2-0) mercredi et a quitté le stade avant tout le monde. Ce n’était pas la première fois pour l’attaquant de Manchester United, d’où la sanction expliquée par son manager Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo n’a droit à aucun passe-droit. Toujours remplaçant contre Tottenham mercredi, l’attaquant de Manchester United a refusé d’entrer en jeu et a quitté Old Trafford sans le groupe. Son comportement n’a évidemment pas plu au manager Erik ten Hag qui l’a immédiatement écarté. Le Portugais s’entraîne effectivement à part et ne disputera pas le match face à Chelsea samedi. Une sanction inévitable d’après le coach néerlandais qui avait déjà pardonné Cristiano Ronaldo pour le même écart de conduite en présaison.

CR7 avait reçu un avertissement

« Après le match contre le Rayo Vallecano (1-1, le 31 juillet), je lui avais dit que c'était inacceptable, a révélé l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam en conférence de presse. C'est la deuxième fois, il y a des conséquences. Je lui ai donné un avertissement au début de la saison, il doit y avoir des conséquences la deuxième fois. Quand vous vivez ensemble, quand vous jouez ensemble, le football est un sport collectif et vous devez respecter certaines normes. Et je dois contrôler cela. »

« Je suis le manager, je suis responsable de la culture du haut niveau, je dois mettre en place des normes et des valeurs et je dois les contrôler, a poursuivi Erik ten Hag. Il va nous manquer demain, c'est un manque pour l'équipe mais c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe. Maintenant on doit se concentrer sur Chelsea, c'est important. Son entraînement individuel ? Ce sera un temps de réflexion pour lui et pour tout le monde. » Les Red Devils sont prévenus, tout mauvais comportement sera sanctionné.