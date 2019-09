Ang : Tuchel choix n°1 de Man Utd après Solskjaer ?

Dans : Premier League, PSG, Foot Europeen.

Ce dimanche, le Daily Mail affirme que le board de Manchester United commence à envisager le remplacement de Ole Gunnar Solskjaer si les résultats et la manière de jouer des Red Devils ne s'améliorent pas rapidement. Le choix numéro 1 des dirigeants du club anglais est bien connu en France puisqu'il s'agirait de Thomas Tuchel, le coach allemand du Paris Saint-Germain. Le quotidien anglais affirme même que Tuchel aurait été informé de cet intérêt très vif de Manchester United, et qu'il n'aurait pas totalement fermé la porte à une telle opération. Lié avec le PSG jusqu'en 2021, Thomas Tuchel sait que sa situation dépend pour beaucoup des performances du club de la capitale en Ligue des champions et que Leonardo n'hésitera pas à le sacrifier si les résultats ne sont pas à la hauteur. De quoi forcément inciter Tuchel à la réflexion, même si on voit mal ce dernier quitter le Paris SG en pleine saison comme l'affirme le Daily Mail.