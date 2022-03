Chelsea : Abramovitch reçoit une offre colossale du Ghana

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Les offres de rachat pour Chelsea s'accumulent sur le bureau de Roman Abramovitch. On a déjà dépassé la dizaine de proposition avec une dernière en date au-delà des deux milliards d'euros en provenance du Ghana.

En ce moment, Roman Abramovitch est l'homme le plus sollicité dans le monde du football. Le milliardaire russe est sous le feux des projecteurs depuis deux semaines. Le conflit en Ukraine et sa proximité avec Vladimir Poutine l'ont contraint à se séparer de son club de Chelsea. Près de vingt années de gestion ont fait des Blues l'une des plus grosses écuries sur le plan européen. Surtout, Chelsea FC est devenu une marque forte et donc une entreprise qui suscite toutes les convoitises. Si Roman Abramovitch pouvait craindre des offres au rabais après sa vente précipitée, la réalité a été tout autre pour lui.

Le Ghanéen Andy Owusu offre 2,8 milliards d'euros

Il a reçu plus d'une dizaine d'offres de rachat pour son club londonien depuis sa mise en vente le 2 mars dernier. Parmi celles-ci, la plus sérieuse émane d'un consortium conduit par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss selon les médias anglais. Mais, le montant de l'offre jugée concrète n'a pas été révélé. Le milliardaire turc Muhsin Bayrak est aussi sur les rangs. Toutefois, un autre candidat a lui dévoilé son jeu.

L'homme d'affaires ghanéen Andy Owusu a déclaré vouloir racheter le club pour 2,8 milliards d'euros. Il a ainsi envoyé une lettre directement à Roman Abramovitch qu'il a rendu publique. « Mon offre officielle est de 3.1 milliards de dollars (2.8 milliards d’euros) », a t-il affirmé. Toutefois, même si l'offre semble très importante, ça risque de ne pas suffire car Roman Abramovitch réclamerait 3 milliards de livres, soit 3.6 milliards d’euros selon Sky Sports. Une bataille vers les sommets qui promet beaucoup mais que les supporters des Blues espèrent qu'elle s'achèvera le plus vite possible.