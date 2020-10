Ang : Cavani est cramé, Manchester United lui fait sa fête

Dans : Premier League.

A la surprise générale, Edinson Cavani s’est engagé en faveur de Manchester United dans les ultimes heures du mercato estival.

Libre depuis le 30 juin, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a pris le temps avant de signer dans un nouveau club. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Matador a eu raison d’être patient puisque la porte de Manchester United s’est ouverte au début du mois de septembre. A 33 ans, l’international uruguayen va découvrir la Premier League et disputera la Ligue des Champions cette saison. Avec un bon salaire à la clé, Edinson Cavani est gagnant sur tous les tableaux. Reste maintenant à voir si Manchester United pourra en dire autant dans les semaines à venir. A ce sujet, la légende des Red Devils Paul Scholes a de gros doutes comme il l’a fait savoir dans une interview accordée au média Stadium Astro.

« Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. Il y a cinq ou six ans, oui cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse nous y emmener. Avec les attaquants que nous avons... Cavani aurait dû venir en prêt. Si vous avez des problèmes en pointe, il aurait fallu signer un joueur en prêt pour traverser ce moment difficile. C'est comme ça que je vois Cavani et non comme quelqu'un de 33 ans qui signe un contrat de deux ans. Je trouve cela très étrange mais certainement pas lui. Il va adorer, je n'en doute pas » a lâché l’ancien international anglais, très sceptique au sujet de la venue d’Edinson Cavani à Manchester United. A l’international uruguayen, qui sera en concurrence avec Anthony Martial et Marcus Rashford sur le front de l’attaque, de lui prouver qu’il n’est pas cramé.