PSG-MU : Edinson Cavani déjà à Paris, c'est dingue

Après sept saisons de bons et loyaux services au sein Paris Saint-Germain, Edinson Cavani va poursuivre sa carrière à Manchester United.

Libre de tout contrat depuis son départ précipité du club de la capitale en juillet dernier, l'international uruguayen a décidé de relever le challenge mancunien en toute fin de mercato. Désormais, l’attaquant de 33 ans va découvrir la Premier League après la trêve internationale, probablement le 17 octobre prochain contre Newcastle, si Cavani est prêt après de longues semaines sur la touche. Dans la foulée, le Matador va retrouver la Ligue des Champions… à Paris, sur la pelouse du Parc des Princes, pour y affronter le PSG, son ancien club. Un joli signe du destin pour celui qui n’a pas pu faire ses adieux au public parisien.

« PSG-MU en Ligue des Champions ? Oui, c'est la vie, n'est-ce pas, je pensais que c'était juste le destin et la façon dont les choses peuvent tourner. C'est tout simplement incroyable, les choses arrivent toujours pour une raison, et parfois de la manière la plus incroyable qui soit. Alors maintenant, c'est à mon tour de vivre un de ces moments qu'on ne pourrait jamais imaginer, et quand on regarde en arrière, c'est vraiment le cas. Recroiser Thiago Silva contre Chelsea ? Ce sera un plaisir de le retrouver. Thiago est très professionnel dans la façon dont il travaille si dur à l'entraînement et dans sa préparation aux matchs. Et bien, ce ne sera pas facile ! Ce sera difficile parce que c'est un très bon défenseur central et un excellent footballeur aussi. Mais ce sera aussi une belle expérience », a lancé, sur le site de MU, Cavani, qui va donc recroiser tous ses anciens coéquipiers dès ses premières sorties sous le maillot des Red Devils, avec un MU-Chelsea dès le 24 octobre également.