Dans : Premier League, OM.

Titulaire avec West Ham lors du match perdu par le club londonien samedi à Liverpool, Patrice Evra a ramené un souvenir d'Anfield Road, à savoir quelques points de suture suite à un tacle musclé d'un joueur des Reds. Sans se départir de son habituel humour, Patrice Evra a relativisé cette belle blessure : « C’est pour cela que la Premier League me manquait, me réveiller le lendemain d’un match avec 3 agrafes, j’aime ce sport ahahahaaha ». On ne changera jamais Patrick Evra...