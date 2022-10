Ang : Aston Villa adore les anciens coachs du PSG

Victime du mauvais début de saison d’Aston Villa, le manager Steven Gerrard a été limogé après la défaite contre Fulham (3-0) jeudi soir. Le club de Birmingham cherche son prochain entraîneur et semble particulièrement apprécier les techniciens passés par le Paris Saint-Germain.

Un peu moins d’un an après sa nomination en novembre 2021, Steven Gerrard a perdu son poste de manager à Aston Villa. Le coach anglais a subi l’inévitable conséquence de son début de saison raté avec les Villains. Sa lourde défaite contre Fulham jeudi a été celle de trop pour ses dirigeants qui n’imaginaient pas voir leur équipe classée 17e après 11 journées de Premier League, avec seulement deux victoires au compteur. Les voilà partis à la recherche d’un nouvel entraîneur parmi une très longue liste de potentiels candidats.

No changes on Mauricio Pochettino’s stance. Approached by multiple PL clubs, same answer as one month ago when he turned down Nice job: he wants to return at top level. 🚨🇦🇷 #AVFC



Pochettino could also wait until the World Cup — it depends on the proposals/opportunities. pic.twitter.com/VPLxbCDa4D