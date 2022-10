Ang : Arteta a de la chance, Klopp le pense bien fort

Ce dimanche, le choc de Premier League mettra aux prises le leader surprise avant le week-end Arsenal et Liverpool. En difficulté avec les Reds, Jurgen Klopp ne peut que s'incliner devant la qualité des Gunners, joueurs comme entraîneur.

En football, tout va très vite. Un an avant, Liverpool était au sommet et aurait du se coltiner un déplacement piège à Arsenal. Mais, cette saison, le favori se nomme Arsenal et l'équipe en crise serait plutôt Liverpool. Les Gunners sont irrésistibles en Premier League avec sept succès en huit rencontres. Les Londoniens ont marché sur bien des formations avec 20 marqués pour seulement huit d'encaissés. En outre, ils possèdent déjà 11 points d'avance sur Liverpool, chaudement installé dans le ventre mou du classement.

Jurgen Klopp a de quoi être impressionné par son adversaire dominical et il ne le cache pas. L'Allemand a tressé des louanges à son homologue Mikel Arteta en conférence de presse. Séduit par le travail du manager espagnol, il ne l'est pas moins par la qualité de l'effectif des Gunners. Si cela ne tenait qu'à Klopp, certains joueurs d'Arsenal seraient depuis longtemps à Liverpool.

🗣️ “ [Gabriel] Martinelli, very early I was excited about him. He’s become exactly the player I expected. [Bukayo] Saka, phwoah. Young team, very exciting. They are in the position they are, well deserved.”



