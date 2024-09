Ang ‍: Arsenal s'arrache avant de recevoir le PSG

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

A trois jours de recevoir le PSG à l'Emirates, Arsenal a bataillé jusqu'à la dernière seconde pour battre Leicester.

Après le nul concédé par Manchester City à Newcastle, les Gunners avaient l'occasion de revenir sur le leader de la Premier League en cas de victoire à domicile contre Leicester. Et les joueurs de Mikel Arteta pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la pause après des buts marqués par Martinelli (20e) et Trossard (45e+1). Mais, remontés en Premier League cette saison, les Foxes n'ont pas abandonné et sont revenus au score grâce à un doublé de Justin (47e et 63e). Cependant, cette équipe d'Arsenal ne baisse jamais les bras et dans les ultimes instants du temps additionnel, Trossard, aidé par Ndidi, encore lui, offrait la victoire aux siens (3-2, 90e+4) sur un corner tiré par Saka, Havertz corsant l'addition à la dernière seconde (4-2, 90e+10). Pour le PSG, le message est clair, il va falloir gagner la bataille des airs, le domaine de prédilection des Gunners. Avec cette victoire, le club londonien revient à hauteur de Manchester City au classement.