Ang : 1 milliard d'euros, Haaland ridiculise le record de Neymar

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Etincelant pour ses débuts avec Manchester City, Erling Haaland devrait suivre une folle trajectoire tout au long de sa carrière. Son agente Rafaela Pimenta l’imagine déjà pulvériser le record du transfert le plus cher de l’histoire, une référence appartenant toujours au Parisien Neymar.

Avant même de se demander si Manchester City battra Brighton ce samedi après-midi, beaucoup tentent de prédire avec combien de buts Erling Haaland terminera la partie. C’est désormais la principale interrogation à chaque rencontre de l’attaquant mancunien. Il faut dire que le Norvégien nous a habitués à affoler les compteurs. Le voilà déjà à 20 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues, un rythme qui pourrait lui permettre de s’approprier de nombreux records, y compris sur le marché des transferts ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

C’est du moins l’avis de son agente Rafaela Pimenta, persuadée que son client va pulvériser le record du plus gros transfert de l’histoire. « Un milliard. C'est ce que je pense, a prédit l’intermédiaire interrogée par Sky Sport. Si vous mettez en relation sa valeur footballistique, sa valeur en termes d'image pour les sponsors, on arrive à coup sûr au milliard. Et si vous comparez aux autres, c'est logique de comparer Erling à Mbappé, ça donne aussi une idée du marché. Je pense qu'Erling sera le premier joueur à faire l'objet d'un transfert qui sera autour du milliard. »

La mystérieuse clause

Pour rappel, le transfert le plus cher reste celui de Neymar, lorsque le Brésilien était passé du FC Barcelone au Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros en 2017. Pas sûr que le prochain départ d’Erling Haaland atteigne ce montant si la clause favorable au Real Madrid (200 M€) existe vraiment. « La clause ? La bonne et la mauvaise chose d'être une avocate, c'est que tu sais ce que tu n'as pas le droit de dire, a esquivé Rafaela Pimenta. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne qui te rappelle : "il ne faut surtout pas dire ça". Je ne peux pas parler de ça. »

Dans la mesure où l’ancien joueur du Borussia Dortmund vient juste d’arriver à Manchester City, il serait forcément maladroit d’évoquer un départ. L’agente brésilienne a plutôt intérêt à parler d’une éventuelle revalorisation salariale pour le Cyborg. « Bientôt des discussions pour un nouveau contrat ? Je l'espère, a-t-elle répondu. Si Manchester City veut discuter aujourd'hui, j'en serai contente. Pourquoi pas ? C'est toujours une bonne chose. » Erling Haaland n’y verra pas non plus d’inconvénient.