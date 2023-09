Acharnement contre son fils, la mère de Maguire sort du silence

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Relégué à un rôle de remplaçant à Manchester United, Harry Maguire continue d'avoir la confiance de Gareth Southgate en sélection. Mais à l'occasion d'un match amical face à l'Écosse, le défenseur a inscrit un but contre son camp et a été victime de plusieurs attaque sur les réseaux sociaux. Sa mère dénonce à acharnement.

Avoir été le défenseur le plus cher au monde est probablement ce qui est arrivé de pire dans la carrière d'Harry Maguire. Si le défenseur anglais a réalisé de bonnes performances avec Manchester United, il a également connu beaucoup de périodes compliquées et a souvent inscrit des buts, contre sa propre équipe. Maladroit et plus à son meilleur niveau, le joueur de 30 ans subit un acharnement assez violent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Lors du match amical contre l'Écosse, l'ancien roc de Leicester City a malencontreusement trompé son gardien et s'est fait une nouvelle fois insulter par les supporters, dans le stade mais surtout sur Internet. Face à une telle frénésie, c'est la mère de Maguire qui a été contrainte de s'exprimer sur son compte Instagram pour condamner le traitement infligé à son fils, bouc émissaire en Angleterre.

La mère de Maguire montre au créneau et dénonce une injustice

« En tant que mère, voir le niveau de commentaires négatifs et abusifs que mon fils reçoit de la part de certains fans, experts et médias est honteux et totalement inacceptable, sans parler qu’il s’agit de quelqu'un qui travaille dur pour son club et son pays. J'étais en tribune, comme d'habitude, ce n'est pas acceptable ce qui a été créé pour rien. Je comprends que dans le monde du football, il y a des hauts et des bas, du positif et du négatif, mais ce que reçoit Harry va bien au-delà du football. Pour moi, le voir traverser ce qu’il traverse n’est pas acceptable. Je détesterais devoir voir d’autres parents ou joueurs vivre cela à l’avenir, en particulier les jeunes garçons et filles qui gravissent les échelons aujourd’hui. Harry a un cœur énorme, c’est un bosseur, il est mentalement fort et peut gérer ça comme d'autres ne le peuvent peut-être pas. Je ne souhaite ce genre d’abus à personne » a ainsi écrit la mère d'Harry Maguire qui constate l'acharnement à l'encontre de son fils et qui déplore l'attitude des supporters. Gareth Southgate a lui aussi défendu son joueur après la victoire 3-1 contre l'Écosse et avoue être scandalisé des messages reçus par l'ancien capitaine des Red Devils.