A Manchester, on préfère Messi à Cristiano Ronaldo

Par Eric Bethsy

La tête ailleurs, Cristiano Ronaldo espère toujours quitter Manchester United avant la fin du mercato. Son comportement commence sérieusement à agacer les observateurs mancuniens, déçus de constater que le Portugais n’a pas l’état d’esprit irréprochable de Lionel Messi.

La décision d’Erik ten Hag a surpris lundi soir. Pour le choc face au rival Liverpool (victoire 2-1) en Premier League, le manager de Manchester United s’est passé des services de Cristiano Ronaldo au coup d’envoi. Preuve que le coach néerlandais se prépare au départ du Portugais, tout comme la direction qui ne ferme plus la porte à son transfert. C’est dire à quel point le comportement de l’avant-centre agace en interne.

Rappelons que Cristiano Ronaldo, déterminé à partir afin de disputer la Ligue des Champions cette saison, n’a repris l’entraînement que très tardivement cet été, officiellement pour des raisons personnelles. Et depuis son retour, CR7 n’est visiblement pas le modèle d’implication que l’on a connu tout au long de sa carrière. De quoi agacer l’ancien Mancunien Paul Ince qui regrette que Cristiano Ronaldo n’ait pas le même état d’esprit que l’attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi. « Roy Keane et moi n'aurions jamais toléré les facéties de Cristiano Ronaldo », a lâché le consultant pour BoyleSports Premier League.

Ronaldo n'a pas répondu aux attentes

« Il doit quitter Manchester United. S'il était dans le vestiaire à l'époque où Roy Keane, Steve Bruce et moi y étions, on ne l'aurait pas supporté et il ne s’en serait pas sorti, a imaginé l’Anglais. C'était très important d'écarter Cristiano Ronaldo du onze de départ parce que ça montre aux gens qu'il peut y avoir une vie sans lui. Il représente une distraction pour tout le monde à Manchester United. Il n'a pas eu l'effet que tout le monde pensait, et on ne verrait pas Lionel Messi se comporter comme il le fait parfois. » Malheureusement pour Paul Ince et CR7, aucun club ne semble en mesure de l’accueillir.