10 ans plus tard, Zouma dit adieu à la Premier League

Entré dans la dernière année de son contrat, Kurt Zouma va quitter West Ham cet été. Le défenseur central tricolore discute avec le club émirati de Shabab Al-Ahli. Sauf revirement de situation, toutes les parties concernées devraient finaliser le transfert dans les prochains jours.

L’aventure anglaise de Kurt Zouma va prendre fin. A un an de la fin de son contrat, le Français s’apprête à quitter West Ham pour les Emirats arabes unis. Le défenseur central de 29 ans a choisi de rejoindre Shabab Al-Ahli. Selon les informations de la BBC, l’ancien joueur de Chelsea devrait rapidement parvenir à un accord avec le club basé à Dubaï. La source ne donne aucun détail sur les montants de l’opération. Mais les dirigeants des deux formations sont eux aussi sur le point de s’entendre.

Rien d’étonnant dans la mesure où Kurt Zouma, entré dans la dernière année de son contrat, n’est pas retenu par ses supérieurs. L’international tricolore (11 sélections) sera donc la prochaine recrue du vice-champion des Emirats arabes unis, dont l’offre salariale a dû peser dans la décision du joueur annoncé parmi les éléments les mieux rémunérés chez les Hammers. Rappelons que Kurt Zouma était devenu le capitaine de West Ham l’été dernier après le départ du milieu anglais Declan Rice chez les Gunners d’Arsenal.

🚨🇦🇪 Kurt Zouma will undergo medical this week as new Shabab Al-Ahli player.



