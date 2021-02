10.000 supporters dans les stades, l'Angleterre donne la date !

Dans : Premier League.

Pour une bonne nouvelle, c'est une sacrée bonne nouvelle, du moins pour les supporters anglais. Boris Johnson a dévoilé le calendrier du retour des supporters dans les stades.

Si en France le retour du public dans les stades fait l’objet de rendez-vous et de réunions pour savoir quand et comment on va pouvoir faire des tests avant d'envisager ouvrir à nouveau les enceintes sportives aux fans, de l’autre côté de la Manche les choses sérieuses se profilent. En effet, ce lundi, le Premier ministre anglais a indiqué que dès le 17 mai, si aucune dégradation des conditions sanitaires n’intervient, 10.000 supporters maximum pourront retourner dans les stades, ou le quart de la contenance des stades pour les moins grands clubs. Concernant les sports dans les salles, la jauge a été fixée à 1.000 supporters, tout cela étant encore soumis à quelques conditions avec des tests décisifs en avril.

En Angleterre, la campagne de vaccination se déroule à un rythme nettement plus rapide qu’en France puisqu’un adulte sur trois a déjà reçu une dose du vaccin contre le covid. Il est vrai que l'Angleterre a été plus lourdement frappée avec plus de 120.000 morts depuis le début de l’épidémie. Dans un autre genre de sport, Boris Johnson a également indiqué que les boîtes de nuit devraient pouvoir rouvrir le 21 juin.