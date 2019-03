Angleterre : Raheem Sterling s'attaque cash aux racistes

Dans : Foot Europeen.

En difficulté en début de match face au Monténégro, l’Angleterre a finalement déroulé pour s’imposer 1-5 en éliminatoires de l’Euro 2020.

Un match qui ne s’est pas déroulé dans la meilleure des ambiances, puisque plusieurs joueurs ont clairement accusé le public local d’avoir lancé des chants et effectué des cris racistes à l’égard de Danny Rose notamment. Sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate a confirmé avoir entendu ces insultes dès le début du match, et a fait savoir qu’il l’avait reporté à l’UEFA. Même constat chez les commentateurs anglais de la rencontre, surpris par le mutisme de l’instance pendant le match à ce sujet. De son côté, Raheem Sterling, auteur du dernier but, a répondu en deux temps aux « haters ». Par une célébration expliquant bien ce qu’il pensait des supporters locaux (voir photo), et par un message limpide sur Twitter.

« La meilleure façon de faire taire les haters (et ouais, j’entends par là les racistes) », a fait savoir l’attaquant de Manchester City, qui déplore bien évidemment le manque d’éducation, pour ne pas dire autre chose, d’une partie du public de Podgorica.