Tel a mis l'Allemagne à ses pieds, l'Europe suit déjà

Un joueur impressionne au Bayern Munich depuis le début de saison, Mathys Tel. Le jeune français de 18 ans a encore marqué mardi soir et n'en finit plus de faire du bruit dans toute l'Europe.

Harry Kane ne suffisait pas, le Bayern peut déjà compter sur un deuxième tueur en attaque. Agé de seulement 18 ans, Mathys Tel n'en finit pourtant pas de marquer en ce début de saison. L'ancien rennais a marqué 5 buts toutes compétitions confondues en 8 matchs, dont un en Coupe d'Allemagne mardi soir. Sur le terrain du modeste Preussen Munster, Tel a aussi délivré une passe décisive pour compléter une prestation de grande qualité. Remplaçant au faible temps de jeu à Munich, Tel en est à un but marqué toutes les 47 minutes jouées ! Un bilan impressionnant qui séduit l'Allemagne mais aussi l'Europe.

Les médias européens, notamment en Italie, n'ont presque que son nom sur les lèvres parmi les jeunes pousses. Mathys Tel avait été le seul joueur né en 2005 à être nominé pour le titre de Golden Boy, très réputé chez les Transalpins. Le site Calcio Mercato le voit déjà exploser cette saison malgré son jeune âge et à terme remplacer rapidement Harry Kane au poste d'attaquant titulaire au Bayern Munich. Même Thomas Tuchel le confirmait récemment lui-même devant la presse allemande.

🔴 Five goals and two assists for 2005 born talent Mathys Tel this season, one more added tonight.



