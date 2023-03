Officiel : Tuchel remplace Nagelsmann au Bayern

Comme pressenti, le Bayern Munich a annoncé l’éviction de Julian Nagelsmann. Malgré des résultats plus que corrects, le club bavarois a opté pour un changement d’entraîneur et a confirmé la nomination de Thomas Tuchel. L’ancien coach du Paris Saint-Germain s’est officiellement engagé jusqu’en 2025.

FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel.



