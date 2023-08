Officiel ‍: Le Bayern a enfin trouvé son gardien

Après plusieurs échecs, le Bayern Munich a fini par trouver son gardien. Le champion d’Allemagne a confirmé ce vendredi l’arrivée de Daniel Peretz (23 ans) en provenance du Maccabi Tel-Aviv. L’international israélien, dont le transfert aurait coûté 5 millions d’euros (bonus compris), s’est engagé jusqu’en 2028. Malgré la présence de Sven Ulreich qui avait assuré l’intérim jusqu’ici, la recrue bavaroise devrait s’installer dans le onze en attendant le retour de blessure de Manuel Neuer prévu entre septembre et octobre.

