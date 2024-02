Le Bayern officialise le départ de Tuchel en fin de saison

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, le Bayern Munich a officialisé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison.

Deuxième de Bundesliga, le club bavarois traverse une saison compliquée et a pris très tôt la décision de se séparer de l’ancien coach du Borussia Dortmund et du PSG en juin prochain. « En attendant, moi et mes adjoints continueront de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un maximum de succès au Bayern Munich » a commenté Thomas Tuchel. Xabi Alonso est la priorité du champion d’Allemagne en titre pour la saison prochaine, mais l’entraîneur du Bayer Leverkusen, également ciblé par Liverpool, sera très convoité.