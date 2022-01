Le Bayern annonce un problème cardiaque pour Alphonso Davies

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Alphonso Davies va mettre de côté le football pour au moins plusieurs semaines. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraineur du Bayern Munich a annoncé qu’un problème au coeur avait été décelé chez l’arrière gauche canadien. Après avoir contracté le Covid-19 au début du mois de janvier, le défenseur a subi des examens poussés avant la reprise de l’entrainement. Ceux-ci ont détecté une myocardite légère, une infection du coeur qui demande à être surveillée.

Sa guérison devrait prendre au moins plusieurs semaines. Julian Nagelsmann a clairement laissé entendre que cela pouvait être une conséquence de son infection récente au Covid-19, même si les médecins n’ont pas pu le garantir totalement. « Il sera absent un temps encore indéterminé. Ce n'est pas si dramatique, mais il doit guérir, et ça va prendre un certain temps », a expliqué l’entraineur du Bayern Munich qui devra donc se passer de son défenseur pendant un certain temps.