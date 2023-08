Kolo Muani boycotte Francfort, la réponse est brutale

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Randal Kolo Muani refuse de s'entraîner à la veille du match européen entre Francfort et Sofia. Pas de quoi impressionnent les dirigeants du club allemand qui ont déjà répondu à l'attaquant français.

La relation entre Randal Kolo Muani et les dirigeants de l’Eintracht Francfort s’est brutalement rafraîchie ces dernières heures. Après avoir annoncé publiquement qu’il voulait que le club allemand accepte l’offre du Paris Saint-Germain, l’international français a finalement décidé de ne pas participer à l’entraînement organisé ce mercredi, et donc de ne pas se rendre disponible pour le match retour de qualification pour la Ligue Europa Conférence contre le Levski Sofia jeudi soir en Allemagne. Un choix très fort et mal vécu par les supporters de Francfort, mais qui n’impressionne pas plus que cela les responsables de l’équipe de Bundesliga. Dans un communiqué, Francfort a courtoisement rappelé que ce n’est pas un joueur, aussi doué soit Kolo Muani, qui va peser sur la politique du club.

Francfort ne cèdera pas à Kolo Muani

Kolo Muani nicht im Mannschaftstraining ℹ️



Der Stürmer hat die Sportliche Leitung der Eintracht darüber informiert, dass er nicht am heutigen Abschlusstraining vor dem Play-off-Spiel gegen Sofia am Donnerstag teilnehmen wird.#SGEhttps://t.co/G3zIKUsOh0 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 30, 2023

« Notre attaquant, Randal Kolo Muani, a informé aujourd'hui la direction sportive de l'Eintracht Francfort qu'il ne participerait pas au dernier entraînement avant le match de barrage contre le PFC Levski Sofia jeudi à 20h30. La raison qu'il a invoquée pour justifier son absence était son intention de rejoindre un autre club (Ndlr : le PSG) avant la période de transfert qui se termine vendredi soir. Le directeur sportif de l'Eintracht, Markus Krösche, fait la déclaration suivante : « Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment, et cela a entraîné cette réaction, qui est une erreur. C’est ce que nous lui avons fait comprendre ainsi qu'à son entourage, ainsi toutes ses implications. Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C'est clair pour nous : ce comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert. L'important maintenant, c'est le match important contre Sofia. C’est une priorité absolue et d’une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain », a indiqué l’Eintracht Francfort, pas décidé à céder à l’international français.