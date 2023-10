Jérôme Boateng de retour au Bayern, ce n'est pas une blague

Libre de tout contrat après deux saisons à Lyon, Jérôme Boateng n'a pas l'intention de ranger ses crampons. L'ancien international allemand pourrait rebondir de manière spectaculaire.

Arrivé libre à l'Olympique Lyonnais dans les ultimes instants du mercato 2021, le Bayern Munich ne l'ayant pas prolongé, Jérôme Boateng n'a strictement rien montré sous le maillot du club rhodanien. Alors, quand en juin dernier, son contrat avec l'OL s'est achevé, John Textor n'a fait aucune offre de prolongation de contrat au défenseur allemand de 35 ans. Depuis, plusieurs clubs avaient tourné autour du champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des champions, mais rien ne s'est concrétisé. Cependant, ce dimanche, la presse allemande annonce que le défenseur devrait s'engager dans les prochains jours avec le Bayern Munich. Un improbable retour dans le club qui a fait sa gloire pour Jérôme Boateng. Les dirigeants du club bavarois souhaitent faire revenir celui qui est libre, et le défenseur est, lui aussi, tenté par ce come-back. Une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines heures et un accord pourrait rapidement se concrétiser.

💥 EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!



➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️



No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/mmZ24SjANU