Harry Kane déchainé, Messi et Cristiano Ronaldo l'aident beaucoup

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Transféré cet été au Bayern Munich, Harry Kane n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. L'Anglais est en train de tout casser en Allemagne et s'inspire de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi pour s'améliorer même après la trentaine.

Auteur de 21 buts en seulement 16 matchs disputés toutes compétitions confondues, Harry Kane marche sur l'eau en Bundesliga. Souvent habitué à marquer beaucoup de buts, le capitaine des Three Lions n'avait jamais connu un tel rendement. Une forme incroyable, qui survient au moment où il quitte Tottenham mais aussi à l'âge de ses 30 ans. Plus mature, plus intelligent dans ses déplacements et avec une connaissance parfaite de son corps et de ses capacités, Harry Kane se bonifie avec le temps. Car pour le moment, l'Anglais collectionne les distinctions individuelles mais son armoire à trophée est toujours vide. Son arrivée en Bavière doit corriger cette anomalie pour un joueur de cette classe. Dans un entretien accordé à ESPN, Kane affirme qu'il s'inspire de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi pour continuer à être performant même avec les années qui défilent.

Kane remercie Messi et CR7, il est en feu grâce à eux

« Je pense à ce qu'ils ont fait, ils sont aussi bons dans la trentaine qu'ils l'étaient dans la vingtaine. Je viens d'avoir 30 ans maintenant, cela me donne évidemment de l'excitation de savoir si je garde mon corps en bonne forme et que je garde ma bonne mentalité, je pourrais jouer au plus haut niveau aussi longtemps que je veux le faire. Ces joueurs ont mis la barre, ceux-là et quelques autres aussi, et cela me motive et me dit que c'est possible. C'est génial de voir ces joueurs qui jouent encore, deux des plus grands joueurs de tous les temps. Pour moi maintenant, c'est presque la seconde moitié de ma carrière. J'ai eu une bonne première mi-temps ; maintenant, la deuxième mi-temps peut-elle être encore meilleure » a confié l'actuel meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec 17 réalisations, ce qui est déjà plus que Niclas Füllkrug et Christopher Nkunku (16) la saison dernière. Harry Kane est dans la forme de sa vie et devient un candidat sérieux au Ballon d'or à la fin de la saison, en s'inspirant des plus grands, qui ont comme lui, brillé même après leurs 30 ans.