En modèle, Coman encourage les jeunes à quitter la France

Efficace malgré son faible temps de jeu au Bayern Munich, Mathys Tel impressionne Kingsley Coman. L’ailier bavarois estime que coéquipier montre lui aussi qu’un jeune peut réussir chez un grand d’Europe.

Dans l’ombre d’Harry Kane, Mathys Tel (18 ans) parvient tout de même à se faire une place au soleil. L’attaquant du Bayern Munich n’a débuté que deux matchs, pour 11 rencontres disputées toutes compétitions confondues, avec six buts et une passe décisive à la clé. Une redoutable efficacité pour celui qui avait pris le risque de quitter très tôt le Stade Rennais pour un cador européen.

49 - Mathys Tel marque en moyenne un but toutes les 49 minutes avec le Bayern Munich cette saison, meilleur ratio toutes compétitions confondues pour un joueur évoluant dans un club des 5 grands championnats européens (min. 250 minutes jouées). Diamant. pic.twitter.com/UqqHdXvgnB — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2023

Bluffé, son coéquipier en Bavière Kingsley Coman, qui avait quant à lui abandonné le Paris Saint-Germain pour la Juventus Turin, y voit un enseignement pour les jeunes. « Je pense que c'est un peu le même parcours que moi, même si c'est un profil différent et une situation différente. On a démontré qu'en partant tôt à l'étranger, dans de grands clubs, ça peut très bien se passer, a commenté l’ailier des Bleus. Sa progression est extraordinaire par rapport à son arrivée. Déjà à l'entraînement, on voit une différence, on voit qu'il prend en maturité, qu'il évolue vraiment de jour en jour. »

Coman voit grand pour son coéquipier

« Pour l'instant ce qu'il fait cette saison, c'est extraordinaire pour le club, il nous a rapporté beaucoup de points avec le peu de temps de jeu qu'il a, rappelle Kingsley Coman. Mais au delà des buts, la dynamique qu'il a quand il rentre, sa mentalité tous les jours à travailler sans jamais se plaindre, à tout faire pour l'équipe, c'est quelque chose que j'admire, que j'apprécie et qu'on ne voit pas souvent chez les jeunes joueurs. C'est beau. S'il continue comme ça, je pense qu'il pourra atteindre les sommets. » Également séduite, l’Allemagne tente de naturaliser Mathys Tel, appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs.