Dortmund ‍: Edin Terzic viré, Marco Reus mène la fronde ‍!

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Malgré sa première place dans le groupe de Ligue des Champions du PSG, le Borussia Dortmund traverse une crise de résultats en Bundesliga.

Avec une seule victoire lors des sept derniers matchs en championnat d’Allemagne, le Borussia Dortmund est dans une sale spirale et l’entraîneur Edin Terzic pourrait en payer les frais. Critiqué par une partie des supporters et des observateurs pour le jeu pratiqué par le Borussia Dortmund depuis le début de la saison, l’entraîneur de 34 ans était jusqu’à présent sauvé par les résultats positifs du club jaune et noir. Ces dernières semaines, rien ne va plus dans la mesure où les victoires se font rares tandis que le jeu est toujours aussi ennuyant.

Dans ce contexte, Bild dévoile que Marco Reus mène une fronde en interne afin de faire sauter son entraîneur. L’international allemand de 34 ans remet en cause la manière dont joue le Borussia Dortmund depuis le début de la saison et pousserait auprès du directeur général Hans-Joachim Wakze afin d’obtenir un changement d’entraîneur. L’information intervient quelques heures après que Marco Reus soit resté sur le banc durant tout le match entre le Borussia Dortmund et Mayence mardi (1-1). La situation est plus tendue que jamais du côté du Signal Iduna Park…