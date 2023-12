TV ‍: Dortmund - PSG, comment le regarder en direct ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Sous pression après une phase de poules mitigée, le Paris Saint-Germain va jouer sa qualification en Ligue des Champions lors d’un match au couteau sur la pelouse du Borussia Dortmund. Pas une mince affaire face au Mur Jaune.

Quelle heure pour Dortmund – PSG ?

C’est le match le plus important de la première partie de saison du club de la capitale française, celui qui peut faire basculer cet exercice 2023-2024 dans le positif en cas de qualification ou dans le néant en cas de sortie de route. Cette petite finale entre Dortmund et le PSG se jouera ce mercredi 13 décembre à 21 heures dans un Signal Iduna Park qui s’annonce bouillant. L'arbitre sera le Suédois Glenn Nyberg.



Sur quelles chaînes regarder Dortmund – PSG ?

Comme tous les matchs européens du PSG cette saison, ce choc entre le BvB et Paris sera diffusé sur deux chaînes mercredi : Canal+ et RMC Sport 1. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit. Sur Canal Plus, Paul Tchoukriel et Habib Beye seront au micro.



Les compos probables de Dortmund – PSG :

D’ores et déjà qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, grâce notamment à ses succès face au Milan AC (3-1) et à Newcastle (1-0, 2-0), Dortmund veut finir à la première place du Groupe F pour jouer un club plus abordable en huitièmes de finale. Pour cela, le club allemand ne doit pas perdre contre le PSG. Mais restant sur trois matchs sans victoire, avec notamment une défaite à dix contre Leipzig le week-end dernier (2-3), le groupe d’Edin Terzic devra faire mieux qu’au match aller, où Paris avait largement dominé (2-0). Dortmund sera privé de Can, Meunier, Moukoko, Ryerson. Sabitzer et Wolf sont incertains.



La compo probable de Dortmund : Kobel - Sule, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaïni - Brandt, Ozcan - Reus, Adeyemi, Bynoe-Gittens - Füllkrug.



Deuxième de sa poule, le PSG peut encore finir aux trois premières places. Assuré d’être européen en 2024, Paris n’est par contre pas certain de rester en Ligue des Champions, vu que Newcastle n’est que deux points derrière. Pour être sûr de se qualifier et même de finir premier, Paris doit battre Dortmund. Tout autre résultat, assorti d’une victoire de Newcastle face au Milan dans l’autre match, emmènerait le PSG en C3. Autant dire que la pression va être grande pour les hommes de Luis Enrique en Allemagne. Lors de ce match, l’entraîneur espagnol sera privé de Kimpembe, Nuno Mendes, Ruiz (blessés) ou Dembélé (suspendu). Ramos est incertain.



La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Kolo Muani, Mbappé, Barcola.