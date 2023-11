Dégoûté au Bayern, Choupo-Moting peut regretter son mercato

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Régulièrement aligné la saison dernière, Eric Maxim Choupo-Moting vit un exercice beaucoup plus compliqué avec le Bayern Munich. L’attaquant camerounais doit rester dans l’ombre de l’intouchable Harry Kane. D’où ses regrets quant au mercato estival durant lequel il aurait pu partir.

Au Bayern Munich, plus personne ne parle de Robert Lewandowski. Les souvenirs du Polonais ont été totalement effacés par les débuts impressionnants de Harry Kane. La recrue arrivée en provenance de Tottenham compte déjà 21 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec de telles statistiques, l’entraîneur Thomas Tuchel aurait tort de s’en priver. Résultat, les concurrents de l’Anglais ne récoltent que des miettes en termes de temps de jeu. On pense notamment au Français Mathys Tel.

Choupo-Moting aurait pu partir

Efficace lors de ses apparitions, l’attaquant de 18 ans accepte pour le moment son statut de remplaçant. « Je ne suis pas frustré par mon temps de jeu, confiait le Bleuet aux médias cette semaine. Mais c'est sûr que je travaille pour avoir une place en tant que titulaire. Aujourd'hui, j'ai un statut de "supersub", mais ce n'est pas ce que je recherche sur le long terme. Mais voilà, on en est là et je continue d'apprendre pour avoir une place plus importante au sein de l'équipe. Je pars du principe que pour devenir grand, il faut apprendre à être petit. Ça passe par l'apprentissage. » En revanche, la situation est beaucoup plus difficile à avaler pour Eric Maxim Choupo-Moting.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

En l’absence d’attaquant de haut niveau la saison dernière, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait régulièrement été aligné. Mais ses trois petites titularisations toutes compétitions confondues illustrent bien sa rétrogradation depuis le début de l’exercice. Autant dire que l’attaquant de 34 ans vit mal son nouveau statut, lui qui a eu l’opportunité de se relancer cet été. En effet, Bild révèle que l’international camerounais est passé tout proche d’un transfert à l’Eintracht Francfort pour remplacer le néo-Parisien Randal Kolo Muani. Malheureusement pour lui, l’opération a capoté dans la dernière ligne droite. Un coup dur pour le Bavarois bientôt en fin de contrat.