Courtisé au mercato, Tel s’attache au banc du Bayern

Condamné à jouer les doublures de l’intouchable Harry Kane, Mathys Tel accepte sa situation sans broncher. Le jeune attaquant du Bayern Munich a la cote sur le marché des transferts. Mais le Français refuse catégoriquement de partir, ne serait-ce que le temps d’un simple prêt.

En ce qui concerne la pointe de l’attaque, la hiérarchie de Thomas Tuchel ne bougera sans doute jamais. L’entraîneur du Bayern Munich accorde toute sa confiance à Harry Kane. Il faut dire que l’Anglais arrivé cet été réalise des débuts étincelants. Dans son ombre, Mathys Tel ne récolte que les miettes laissées par le titulaire. Un faible temps de jeu suffisant pour montrer son efficacité. Cette saison, le Français de 18 ans a effectivement inscrit six buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues. L’ancien joueur du Stade Rennais a ainsi attiré l’attention avant l’ouverture du mercato hivernal.

💎 News Mathys #Tel: The 18 y/o has decided to stay at FC Bayern this winter.



➡️ Many clubs inquired about a loan, including Manchester United, but no chance

➡️ He wants to stay with Bayern, learning from Kane, and trusts in more playing time under Thomas Tuchel. 100%… pic.twitter.com/1AeLffRUn5