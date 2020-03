Coronavirus : Incroyables allemands, ils veulent déjà reprendre !

Dans : Bundesliga.

Les clubs allemands font le forcing pour reprendre le championnat début avril, sous peine d’un dépôt de bilan en masse !

Sur le plan sanitaire, toute l’Europe est touchée par l’épidémie de Coronavirus, avec bien évidemment des variantes selon les pays. L’Allemagne fait partie des nations un peu moins meurtries, avec l’annonce de 17 décès liés au Coronavirus. Cela n’a pas empêché notre voisin d’annoncer la fermeture de ses frontières, dans le but de tenter de maitriser l’épidémie. Mais dans le même temps, une incroyable décision a été prise dans les bureaux de la Ligue allemande, dévoile L'Equipe. Après une réunion avec le colloque des clubs, la DFL a fait savoir qu’elle espérait reprendre le championnat à partir du 3 avril « au plus tôt ».

Un objectif qui semble surréaliste tant, selon les experts médicaux, le pic de contamination n’a même pas été atteint dans la plupart des pays. Difficile d’imaginer tout le monde prendre le chemin des terrains dans un peu plus de deux semaines. Mais, même à huis clos, les clubs allemands tiennent absolument à reprendre et finir la saison pour des raisons financières. Plusieurs clubs ont fait savoir que le fait de ne pas jouer pendant des mois, et ainsi de payer les salaires des joueurs sans revenus de sponsors, billetteries ou droits télés, allait tout simplement provoquer le dépôt de bilan dans les prochaines semaines. 16 clubs pourraient être concernés, ce qui explique l’affolement général au sein de la Ligue. Une situation certes préoccupante, même si réunir des dizaines de personnes et multiplier les déplacements pour terminer le championnat au mépris des règles de comportement désormais bien connues de tous semble encore plus fou.