Bayern : Pierre Ménès outré que l'on dézingue ainsi Franck Ribéry !

Attaqué sur les réseaux sociaux après avoir mangé un steak doré, Franck Ribéry a perdu son sang-froid sur Twitter en insultant certains de ses followers l’ayant violemment attaqué pour son menu très bling-bling.

Ce qui lui a valu une amende de son club du Bayern Munich, qui n’aime pas vraiment que ses joueurs se fassent remarquer pour des insultes publiées sur la toile. Heureusement, l’international français peut compter sur le soutien inattendu de Pierre Ménès, lequel considère honteuse cette polémique qui touche l’ancien Marseillais.

« Quand on sait tout ce que Franck Ribéry donne à des associations humanitaires, cette polémique est honteuse et déplacée. Il a tout mon soutien » a expliqué le consultant de Canal Plus, choqué que l’on s’attaque ainsi à l’ancien attaquant de l’Equipe de France. Voilà qui est dit et qui devrait faire plaisir au numéro 7 du Bayern Munich, qui a bien du mal à trouver des soutiens en France depuis quelques temps…