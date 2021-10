A Dortmund, le successeur de Haaland sera Français

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Très convoité en vue du mercato estival, Erling Haaland sera très difficile à retenir au terme de la saison. Le Borussia Dortmund s’attend au départ de son buteur et a même ciblé son potentiel successeur, à savoir le Français Sébastien Haller, performant avec l’Ajax Amsterdam.

Si le Borussia Dortmund a résisté cet été, il sera très difficile de retenir Erling Haaland au-delà de la saison en cours. L’attaquant de 21 ans, qui avait déjà des envies d’ailleurs pendant le précédent mercato, a sûrement prévu de passer un exercice supplémentaire avant de prendre son envol. Il faut dire que le Norvégien attire les clubs les plus ambitieux en Europe. Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain… Tous seraient prêts à investir sur son transfert, sachant qu’une clause dans son contrat lui permettrait de filer contre un chèque de 75 millions d’euros.

Une autre machine à buts

Dans ces conditions, et même si ses dirigeants vont tenter de convaincre Erling Haaland avec une nette revalorisation salariale, le Borussia Dortmund se rend à l’évidence. La preuve, le pensionnaire de Bundesliga anticipe le départ de son buteur et a même identifié son possible successeur. Si l’on en croit la source espagnole Todofichajes, le club allemand pense à Sébastien Haller (27 ans). Certes, le Français n’est pas aussi complet que le « Cyborg ». Mais l’attaquant de l’Ajax Amsterdam possède lui aussi des statistiques flatteuses.

Le natif de Ris-Orangis, qui a choisi de jouer pour la Côte d’Ivoire, a déjà inscrit 10 buts cette saison toutes compétitions confondues. Lui qui avait marqué les esprits avec un quadruplé contre le Sporting Portugal (5-1) en Ligue des Champions. Sa performance n’a sûrement pas échappé au Borussia Dortmund qui se souvient probablement de ses deux années passées en Allemagne. Et plus précisément à l’Eintracht Francfort, club avec lequel il avait inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives lors de sa deuxième saison en Bundesliga, avant son départ pour West Ham.