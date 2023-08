100 ME pour Kane, le Bayern victime de chantage

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Au terme d’un long feuilleton, le Bayern Munich a fini par conclure le transfert de Harry Kane cet été. L’international anglais a quitté Tottenham dans le cadre d’un transfert supérieur à 100 millions d’euros. Un montant beaucoup trop élevé selon l’ancien Bavarois Lothar Matthäus.

Réputé dur en affaires, Daniel Levy est resté fidèle à lui-même cet été. Le président de Tottenham n’a clairement pas facilité la tâche du Bayern Munich sur le dossier Harry Kane. Alors que son attaquant entrait dans la dernière année de son contrat, et qu’il refusait de négocier une prolongation, le patron londonien se disait déterminé à le conserver. Seule une offre supérieure à 100 millions d’euros pouvait l’inciter à réfléchir. Le montant pouvait sembler excessif compte tenu de la situation contractuelle de Harry Kane.

Le Bayern a cédé

Et pourtant, le Bayern Munich a fini par s’aligner sur ses folles exigences, à tort selon le consultant Lothar Matthäus, qui dénonce un véritable braquage de la part de Tottenham. « Harry Kane était dans la tête des dirigeants depuis longtemps, a commenté l’ancien Bavarois sur Sky90. Les responsables du Bayern Munich étaient à 100% convaincus par Harry Kane. Et c'est pour cela qu'ils ont persisté, c'est pour cela qu'ils ont repoussé leurs limites. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

« Et peut-être que le Bayern Munich a subi un chantage de la part de Tottenham : un million d'euros de plus, et encore un peu plus, a dénoncé l’Allemand. Ils voulaient ce joueur. Et moi je dis : 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, alors que Robert Lewandowski avait trois ans de plus quand il est parti au FC Barcelone pour environ 50 millions d'euros, je suppose que ça va payer. » Dès sa première en Bundesliga vendredi, Harry Kane s’est offert un but et une passe décisive. Des débuts prometteurs pour la recrue attendue au tournant.