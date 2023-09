Allemagne ‍: Hansi Flick viré à 9 mois de l'Euro 2024 ‍!

Hansi Flick n'aura pas survécu à la nouvelle débâcle de l'Allemagne face au Japon ce samedi soir en match amical. Une lourde défaite 4 buts à 1 et des attitudes qui ont contraint la Fédération Allemande à agir. L'ancien coach du Bayern n'est plus le sélectionneur allemand, alors que dans 9 mois maintenant, l'Allemagne accueillera l'Euro 2024.

BREAKING: Hansi Flick has been fired, he’s no longer German national team head coach 🚨⚪️🇩🇪



Federation set to discuss internally on new manager as Germany will host Euro 2024 in 9 months.



Rudi Völler will be on the bench as interim coach. pic.twitter.com/rXAXaTdyhO