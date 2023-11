Euro 2024 ‍: L'Europe s'incline devant un ancien flop de l'OL

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Il a symbolisé le début des problèmes sportifs à l'OL. Sylvinho avait raté sa première expérience européenne, étant viré au bout de 2 mois seulement par le club rhodanien. Mais, le voici revenu dans la lumière grâce à un superbe travail avec l'Albanie.

Les « incompétents » qui se sont succédés sur le banc de l'OL font taire leurs détracteurs les uns après les autres. Alors que l'OL déclinait sportivement, les supporters ont eu de nombreux doutes sur les Peter Bosz, Sylvinho ou Rudi Garcia. Néanmoins, l'avenir a vite montré que leur part de responsabilité dans les échecs lyonnais était moindre. Peter Bosz caracole en tête du championnat néerlandais avec le PSV, ayant gagné ses 12 premiers matchs d'Eredivisie cette saison. Certes viré récemment par Naples, Rudi Garcia a bénéficié de la confiance d'Aurelio de Laurentiis cet été et a amené le club à la 4e place de Serie A. Mais, le cas Sylvinho est le plus symbolique.

Sylvinho et l'Albanie vont à l'Euro avec la manière

Viré au bout de 2 mois à l'OL après une défaite dans le derby et une modeste 14e place, Sylvinho n'a jamais su séduire avec son projet de jeu. De nombreux supporters lyonnais ont été sans pitié avec lui, le jugeant pas au niveau des ambitions de l'OL. C'était sa première expérience d'entraîneur principal, qui plus est en Europe. Cette période d'échec en 2019 a accéléré le déclin sportif de l'OL. Toutefois, Sylvinho prouve désormais toute sa valeur en Europe avec une sélection plutôt modeste : l'Albanie.

L’ALBANIE 🇦🇱 SE QUALIFIE POUR LA DEUXIÈME FOIS DE SON HISTOIRE À UN EURO 🥳



Les travaux de Sylvinho avec la sélection albanaise sont ÉNORMES 👊



✅ 5 victoires

➖ 2 nuls

❌ 1 défaite pic.twitter.com/moAN73gfOY — Footballogue (@Footballogue) November 17, 2023

Ce vendredi, les Albanais ont décroché leur ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne après un nul en Moldavie 1-1. C'est leur deuxième participation après avoir fait le voyage en France en 2016. Cependant, il était difficile de miser sur l'Albanie 8 ans plus tard tant la sélection était retombée dans l'anonymat. L'arrivée de Sylvinho a eu un effet bénéfique. Dans la campagne d'éliminatoires, les Albanais ont un bilan de 4 succès, 2 nuls et une seule défaite. Ils sont leaders de leur groupe, devançant la République Tchèque et la Pologne. Ils ont d'ailleurs battu les Tchèques 3-0 et les Polonais 2-0. Un vrai exploit qui relativise un peu l'échec de Sylvinho à l'OL et met de nouveau la lumière sur les insuffisances des joueurs lyonnais à l'époque.