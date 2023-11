Coup dur pour Haaland, la Norvège éliminée de l'Euro 2024

La Norvège ne jouera pas l'Euro 2024 en juin prochain en Allemagne. La bande à Erling Haaland n'aura même pas le droit à un barrage en mars 2024.

Devancée par l'Espagne et l'Ecosse dans le groupe A, la Norvège n'avait plus son destin en main pour la qualification. Tout dépendait des qualifiés des autres groupes et de leurs résultats en Ligue des Nations. Cela a basculé ce samedi soir quand la Roumanie a battu Israel 2-1. Les Roumains ont validé leur ticket pour l'Euro, envoyant Israel en barrages. Vainqueur de son groupe en Ligue B, Israel fait partie des 4 équipes éligibles pour un barrage, repoussant la Norvège hors de ce groupe de 4. Les Norvégiens regarderont donc le championnat d'Europe à la télé. C'est un coup dur pour Erling Haaland qui voit ses chances de gagner le ballon d'or 2024 être sérieusement entamées.

Norway have failed to qualify for Euro 2024 ❌



The wait to see Erling Haaland and Martin Ødegaard at a major international tournament continues pic.twitter.com/Z2RqZnRsB4