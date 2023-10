Belgique-Suède ‍: L'UEFA sort du silence

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Une heure après l'annonce de l'arrêt définitif du match Belgique-Suède (1-1), l'UEFA a communiqué sur ce sujet.

Après la mort de deux supporters suédois abattus par un terroriste dans le centre de Bruxelles, les joueurs des équipes belges et suédoises ont décidé de ne pas reprendre le match après la mi-temps alors que le score était de 1 à 1. « Suite à un attentat terroriste présumé à Bruxelles ce soir, il a été décidé, après consultation des deux équipes et des autorités policières locales, d'abandonner le match de qualification pour l'UEFA EURO 2024 entre la Belgique et la Suède. D'autres communications seront faites en temps utile », a indiqué l'instance européenne du football.