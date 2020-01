TV : BeInSports s'offre 100 % de l'Euro 2020 pour 38 ME

Dans : Euro 2020.

On le sait depuis plusieurs semaines, TF1 et M6 se partageront 23 matchs en clair de la prochaine édition de l’Euro l’été prochain.

En revanche, on ne savait pas encore quelle chaîne allait diffuser l’intégralité des matchs de la compétition. Ce mardi, France Football révèle que c’est BeInSports qui a raflé la mise, contre un chèque de 38 ME signé à l’UEFA. Si cet accord verbal se confirme bien par écrit, il va permettre à la chaîne qatarie d’être le diffuseur n°1 de l’Euro 2020 en France avec la totalité des matchs, mais aussi la possibilité de proposer à ses téléspectateurs des magazines quotidiens avec toutes les images des matchs et des coulisses de la compétition.

Durant un long moment, Mediapro, prochain diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, s’est intéressé de près à ce dossier. Finalement, le groupe espagnol, dont l’organisation est encore très floue à huit mois de la prochaine saison de Ligue 1, a renoncé, considérant que la somme à débourser était trop importante. Au total, l’Euro 2020 va rapporter la coquette somme de 88 ME à l’UEFA (50 ME réglés par TF1 et M6, 38 ME réglés par Bein). C’est moins que pour l’Euro 2016, où l’instance européenne avait récolté 110 ME grâce aux chaînes françaises.