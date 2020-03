Officiel : L’Euro aura lieu en 2021, les Coupes d'Europe suspendues

Dans : Euro 2020.

L’UEFA a annoncé, à la suite de sa réunion avec les associations européennes, avoir décidé de déplacer le championnat d’Europe prévu en juin 2020 en 2021. Les nouvelles dates sont du 11 juin au 11 juillet 2021. Ce changement de date devrait permettre de donner plus de délais aux championnats nationaux pour s’organiser et terminer leurs compétitions, si jamais l’évolution de la pandémie de Coronavirus le laisser envisager. De son côté, la Ligue des Champions et l’Europa League ont officiellement été suspendues. Le mois de juin sera donc réservé aux compétitions nationales et européennes, permettant ainsi d'offrir du temps supplémentaire pour la conclusions de ces épreuves.