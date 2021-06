Euro : Le Danemark explose le Pays de Galles

Dans : Euro 2021.

Le Danemark a régalé face au Pays de Galles, avec une victoire 4-0 très convaincante, sans Eriksen bien sûr, mais sans Poulsen aussi.

A Amsterdam, Danemark bat Pays de Galles 4-0

Buts pour le Danemark : Dolberg (27e et 48e), Maehle (89e), Braithwaite (92e)

Expulsion : Wilson (90e) pour le Pays de Galles

Secoués en début de match par le Pays de Galles, qui aurait pu trouver la faille par Gareth Bale, les Danois ont ensuite progressivement accéléré pour afficher leur supériorité. Titulaire en raison de l’absence sur blessure de Poulsen, Dolberg a été le dernier maillon d’une chaine bien huilée. D’un tir précis de l’extérieur de la surface, l’ancien de l’Ajax a vite trouvé ses marques dans son ancienne maison d’Amsterdam, ouvrant le score après un service de l’intenable Damsgaard (1-0, 27e).

Après ce but, le Danemark a rapidement pris le contrôle du match, concrétisant sa maitrise supérieure avec de nouveau Dolberg, à la finition en force d’une action dans la surface (2-0, 48e). En seconde période, le Danemark passait plusieurs fois tout proche du KO, et c’est le défenseur très offensif Maehle qui terminait le travail d’un but tout en lucidité (3-0, 89e). A 10 après le mauvais geste de Wilson, les Gallois craquaient sur un dernier but de Braithwaite (4-0, 92e). Le Pays de Galles rentre ainsi chez lui et le Danemark devient l’une des sensations de cet Euro, avec la perspective de jouer contre le vainqueur du match Pays-Bas contre République Tchèque.