Euro 2021 : Danemark-Finlande va reprendre à 20h30

Dans un communiqué, et compte tenu des nouvelles relativement rassurantes concernant Christian Eriksen, l'UEFA a annoncé que la rencontre entre le Danemark et la Finlande, qui avait été arrêté à la 40e minute suite au malaise du joueur de l'Inter, reprendra ce samedi à 20h30. Ce sont les joueurs des deux équipes qui ont demandé à ce que cela soit le cas. Le match entre la Belgique et la Russie débutera comme prévu à 21h.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.