Covid-19 : Cinq stades incapables d'accueillir l'Euro 2021 ?

Dans : Euro 2020.

Entre problèmes économiques et organisationnels, l’Euro 2021 aura du mal à conserver son planning prévu. Une solution pour remplacer cinq stades doit être à l’étude.

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus, l’UEFA a logiquement décidé de repousser la tenue de l’Euro 2020. Celui-ci se déroulera dans un an, en 2021 donc, à un moment où le football devrait tout de même finir par reprendre ses droits. Mais même avec cette date très éloignée, la tenue d’un tel évènement fait encore froid dans le dos de certains organisateurs. Ainsi, le Daily Mail affirme ce jeudi que deux villes réfléchissent à l’idée de refuser d’accueillir comme prévu des matchs dans leur stade. Il s’agit de Bilbao pour l’Espagne, et de Rome pour l’Italie, les deux pays les plus touchés en Europe par le Coronavirus. C’est plus sur un plan économique et organisationnelles que les deux fédérations envisagent de ne pas répondre favorablement à l’organisation des rencontres.

Une véritable pierre dans le jardin de l’UEFA, qui comptait logiquement sur un programme inchangé avec les mêmes stades sollicités que ce qui était prévu en 2020. Pour le moment, rien n’est acté, mais ce report de l’Euro va provoquer aussi des complications dans d’autres stades, réservés pour des évènements qui n’ont rien à voir avec le football, comme à Glasgow, Dublin ou Amsterdam. Un véritable casse-tête qui pourrait transformer le visage de cet Euro annoncé comme inédit sur le continent.