ASSE : Genou déboîté et les croisés pour Yvann Maçon

Dans : ASSE.

Sorti sur civière en premier période du match entre la France et la Slovaquie, ce lundi soir, Yvann Maçon sera absent pendant de très longs mois.

Si l'on en croit l'envoyé spécial de Canal+ à Strasbourg, où se déroulait le match entre les Bleuets et la Slovaquie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021 Espoirs, Yvann Maçon ne rejouera pas cette saison en Ligue 1 sous le maillot de l'AS Saint-Etienne et des Espoirs tricolores. Le staff médical des Bleus a précisé à la chaine cryptée que le genou droit du défenseur des Verts était déboîté, suite à un duel qui semblait anodin, et qu'il avait fallu le remettre en place avant de le transporter à l'hôpital. Yvann Maçon souffrirait d'une rupture des ligaments croisés, et le ménisque pourrait également être touché.