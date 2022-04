Vente ASSE : Caïazzo et Romeyer prolongent jusqu'en 2023 !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Lancé il y a un an, le projet de vente de l'AS Saint-Etienne tourne en rond, et la relation entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer rend la cession rapide du club totalement illusoire. A priori, les supporters des Verts en ont encore pour au moins un an.

Tandis que l’ASSE est en position de barragiste au classement de Ligue 1, et que l’avenir des Verts dans l’élite est loin d’être assuré, le dossier de la vente du club a tendance à faire monter la tension à la fois entre les fans de Sainté et leurs dirigeants, mais également entre les deux présidents de l’AS Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Si le premier nommé vit au quotidien les soucis de son club, c’est depuis les Emirats, où il réside désormais, que le second vit sa vie de dirigeant des Verts. Et entre les deux hommes, la séparation n’est pas uniquement géographique, l’idée même de la vente de l’ASSE donnant lieu à des scènes tragi-comiques. Bernard Lions, qui connaît les arcanes du club, explique ainsi que fin mars, lors du conseil de surveillance, tandis que Bernard Caïazzo aurait fait savoir à Loïc Perrin qu’il ne fallait plus compter sur lui la saison prochaine, tout comme sur Roland Romeyer, car il aurait trouvé un investisseur capable de s’offrir le club. Une phrase qui aurait fait ouvertement rire, de dépit, Roland Romeyer, plus vraiment sur la même longueur d'onde que son associé.

L'ASSE mise tout sur le maintien, sinon ça sera la catastrophe

Pour l’instant, aucune offre sérieuse de rachat de l’AS Saint-Etienne ne s’est concrétisée et le journaliste de L’Equipe affirme qu’il ne faut désormais plus rien attendre avant au moins juin 2023 « a minima ». Bernard Lions confirme que du côté des dirigeants stéphanois on pense que grâce à l’apport des 33 millions du fonds d’investissement CVC, dans le cadre d’un accord avec la LFP, la tension économique sera moindre. Seul problème, et de taille, pour empocher la totalité de ce jackpot financier, l’ASSE doit sauver sa place en Ligue 1, sinon le cadeau de la Ligue de Football Professionnel passera de 33 millions d’euros à 16,5 millions d’euros, ce qui n’est pas du tout la même chose. En fonçant vers la fin de la saison en misant tout sur le maintien, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo font un énorme pari et prennent un risque monstrueux. Pascal Dupraz et ses joueurs ont clairement intérêt à ne pas se rater.