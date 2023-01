Un mercato de feu pour l'ASSE en 2023 ?

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dernier de Ligue 2 avec seulement 12 points, l'ASSE n'a pas le choix et devra se montrer agressive au mercato de janvier. Après Charbonnier, les recrues devraient arriver en nombre dans le Forez, au moins 3-4 joueurs. C'est en défense que le club priorise ces achats.

Acheter maintenant ou passer à la caisse en fin de saison, tel est le choix imposé à l'AS Saint-Etienne au mois de janvier. Les Verts ne s'en sortent pas en Ligue 2 où la remontée en Ligue 1 n'est clairement plus l'objectif du club. Et pour cause, les Stéphanois sont 20e et derniers avec 12 petits points. Le premier non-relégable Dijon se trouve déjà six points devant. Autant dire qu'il va falloir améliorer les résultats de façon spectaculaire et que recruter est plus qu'une priorité. Les dirigeants stéphanois se sont déjà mis au travail avec Gaëtan Charbonnier, arrivé d'Auxerre et déjà buteur contre Caen vendredi.

Vite renforcer la pire défense de L2

L'attaquant va faire du bien par son expérience et sa capacité à marquer. Toutefois, la vraie priorité pour Laurent Batlles reste la défense. C'est un vrai chantier puisque l'ASSE a encaissé 31 buts en 17 matchs de championnat, plus que tout autre club de Ligue 2. Le Progrès confirme bien que Denis Appiah va débarquer tout prochainement. L'arrière droit nantais de 30 ans va venir amener de la polyvalence et de la solidité à une défense qui en manque cruellement. Trois à quatre joueurs devraient suivre selon le quotidien régional alors que l'ASSE muscle sa cellule de recrutement avec l'intégration de deux hommes, Luis de Sousa et Jean Costa.

Tout d'abord, il faut un latéral gauche. C'est même une urgence chez les Verts. La piste menant à Faouzi Ghoulam ayant échoué, aucun nom n'a encore filtré dans ce secteur de jeu. Un gardien est aussi désiré et là c'est le Valenciennois Gautier Larsonneur qui est listé en numéro 1. Toutefois, il appartient encore à Brest et les Verts peinent à se mettre d'accord financièrement avec Valenciennes et avec le club breton en même temps. Le Troyen Gauthier Gallon ou l'ancien bordelais Jérôme Prior (actuellement à Giannina en Grèce) restent suivis aussi. Enfin, un nouveau défenseur central doit aussi venir. Un nom revient, Pape Abou Cissé. Le Sénégalais était déjà venu dans le Forez en 2021 pour un prêt très réussi et il ne joue pas beaucoup à l'Olympiakos. Toutefois, ce dossier reste « délicat » selon le Progrès. Tous ces joueurs sont même attendus avant le prochain match de championnat et la réception de Laval (15e), le 10 janvier prochain. Un match déjà crucial pour l'avenir du club en L2.