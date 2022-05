Roland Romeyer menacé, l’ASSE sous tension maximale !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Battu par Reims samedi soir (1-2), Saint-Etienne est en très mauvaise position dans la course au maintien en Ligue 1.

Relancé par une série de résultats positifs après la signature de Pascal Dupraz il y a quelques mois, Saint-Etienne est de nouveau dans le rouge. Et à une journée de la fin, les Verts sont même en très mauvaise posture en pointant à la 19e place du classement. L’enjeu de l’ultime journée est crucial, l’ASSE étant à égalité de points avec Metz, actuel 18e et barragiste. Samedi prochain, les Verts se déplaceront à Nantes tandis que l’équipe de Frédéric Antonetti se rendra au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. La tension est maximale à Saint-Etienne, où l’on redoute de plus en plus une descente en Ligue 2 en compagnie des Girondins de Bordeaux. Et cette tension se ressent vivement dans le Forez, où la maison du président Roland Romeyer a été taguée selon les informations récoltées par Le Progrès.

Roland Romeyer va porter plainte

En effet, le quotidien régional dévoile que certains supporters de l’ASSE sont allés jusqu’au domicile de Roland Romeyer afin de manifester leur colère, alors que l’odeur de la Ligue 2 se fait de plus en plus sentir à Saint-Etienne. La maison du président de l’ASSE ainsi que son portail ont été tagués. Une attitude inadmissible que Roland Romeyer ne compte pas laisser passer puisque le président de Saint-Etienne a d’ores et déjà pris la décision de porter plainte. Une enquête est en cours afin de retrouver les fauteurs de trouble, dont le désespoir sportif ne peut évidemment pas excuser un tel acte. Dans les jours à venir, la tension devrait monter d’un cran supplémentaire à Saint-Etienne alors que le déplacement à Nantes sera sans doute le match le plus stressant d’une grande partie des supporters stéphanois, dont les plus anciens ont davantage été habitués à vibrer pour de grandes victoires que de trembler pour des relégations en deuxième division.