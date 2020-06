ASSE : Les joueurs en fin de contrat privés d'entraînement, Sainté s'explique

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne s'est expliquée concernant la reprise de l'entraînement la semaine prochaine à l'Etrat, et notamment sur les joueurs qui seront absents.

Les dirigeants stéphanois ont réagi ce samedi dans un communiqué aux rumeurs sur la manière dont Claude Puel et ses joueurs retrouveront le chemin du boulot mercredi après la longue imposée par l’épidémie de coronavirus. Car de nombreux supporters des Verts ont été étonnés d’apprendre que quelques joueurs, et notamment Loïc Perrin n’ont pas été conviés à cette reprise de l’entraînement. Mais pour l’AS Saint-Etienne, c’est pour des raisons juridiques que certains footballeurs stéphanois seront dispensés de travail en attendant d’en savoir plus, et que chaque dossier sera étudié précisément.

« Le mercredi 17 juin prochain, le programme de reprise du groupe professionnel débutera par une série de tests physiques, médicaux et de dépistage du coronavirus. Sont convoqués tous les joueurs sous contrat avec le club pour la saison 2020-2021. Compte tenu des nombreuses incertitudes juridiques qui pèsent sur cette intersaison et les premiers matches officiels, lesquels ne sont pas encore fixés, la situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin fera l’objet d’un examen particulier et adapté à chaque cas. Cette disposition a été prise pour faire face à un contexte exceptionnel mais ne présage rien du futur des joueurs concernés », précise l’AS Saint-Etienne, qui laisse planer le mystère concernant le futur de Loïc Perrin, notamment, sous le maillot des Verts.