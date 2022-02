Paul Bernardoni détruit ce sale cliché sur Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne est un grand club populaire du football français qui a bonne presse sur le plan national. À contrario, la ville de Saint-Etienne est souvent décriée, jugée triste et sinistrée. Paul Bernardoni, néo-stéphanois, a un avis bien différent sur la question.

Défaveur sur la ville. Saint-Etienne ne jouit pas d'une réputation de paradis sur terre. La ville au fort passé industriel est souvent décrite comme étant triste, austère et sinistrée. Les loisirs et les moyens de s'amuser seraient bien minces dans la cité du Forez à en croire la majorité des gens interrogés. Paul Bernardoni vient d'arriver à l'ASSE. Prêté par Angers au mois de janvier, il a pu découvrir le grand club des Verts mais aussi le si décrié chef-lieu de la Loire. Il s'attendait à passer des mois bien longs à Sainté mais, arrivé sur place, son regard fut bien différent des bruits entendus auparavant.

Saint-Etienne, une ville belle et intéressante pour Bernardoni

Passé par Bordeaux, Nîmes, Angers ou encore Troyes, le portier stéphanois a déjà réalisé un bon tour de la France dans sa jeune carrière. Ainsi, en arrivant à Saint-Etienne, il pouvait rapidement faire un comparatif et donner un avis objectif sur la ville. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas d'accord avec l'image donnée à la ville comme il l'a confié à Olivier Tallaron et à Canal+.

« Je connaissais pas mais je suis très honnête on m’a dit tu vas voir Saint-Etienne c’est moche, c’est triste, c’est nul, il n’y a rien à faire. Ecoutez, je me balade avec mon chien c’est magnifique, mon Bernie est au top. Je suis allé en ville avec ma compagne et bien, personnellement, c’est une ville magnifique. Il y a plein de jolis coins, des restos. On m’avait dit qu’il y avait un cinéma, un bowling et rien d’autre. Je suis totalement pas d’accord ! », a t-il confié. Un avis sincère qui donne la lumière sur une ville, souvent uniquement réduite à l'ASSE et son chaudron.