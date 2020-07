Officiel : Yvan Neyou nouvelle recrue de l’ASSE

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne a officialisé la signature d’Yvan Neyou ce jeudi soir. Ce milieu de terrain formé à l’INF Clairefontaine évoluait à Braga la saison passée, et arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le Camerounais de 23 ans a connu une formation chaotique du côté d’Auxerre, Sedan, Laval avant de jouer avec la réserve de Braga en 2018. « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE et de découvrir ce club historique et si important dans l’histoire du football français. J’arrive sur la pointe des pieds avec la volonté de travailler pour progresser et découvrir un jour la magnifique ambiance de Geoffroy-Guichard. Je suis déterminé à tout donner pour réussir ici », a fait savoir la nouvelle recrue stéphanoise, qui va devoir batailler pour gagner sa place.