La vente de l'ASSE encore repoussée, c'est la panique

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Tandis que l'ASSE a décidé de virer Laurent Batlles après une cinquième défaite consécutive en Ligue 2, le dossier de la vente est encore retardé.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne semblaient KO après la défaite (1-3) de leur équipe préférée mardi soir contre Guingamp, leur colère restant mesurée après cette nouvelle désillusion à Geoffroy-Guichard. Tandis que les dirigeants ont déjà coupé la tête de Laurent Batlles, dans les coulisses, c'est toujours le dossier de la vente du club qui agite l’actualité. Depuis deux semaines, les informations allaient toutes dans le même sens, à savoir que le duo Caïazzo-Romeyer tentait de finaliser la cession de l’ASSE avant le 31 décembre. Mais désormais cette date est à oublier, et le mercato d’hiver 2024 se fera avec les moyens actuels et pas ceux d’un éventuel nouveau propriétaire qui n’arrivera pas de sitôt.

ASSE : Laurent Batlles viré, son remplaçant arrive https://t.co/KCAZVZRvUx — Foot01.com (@Foot01_com) December 6, 2023

Bernard Lions révèle que si la vente a été très proche puisqu’un accord à hauteur de 40 millions d’euros devait se finaliser avant le 13 octobre, le dossier s’est arrêté. Selon les Verts, le repreneur n’a pas réussi à déposer la garantie de 32 millions d’euros demandée par l’AS Saint-Etienne, tandis que la société décidée à s’offrir l’ASSE pense de son côté avoir été menée en bateau afin de servir de garantie au club lors de son passage devant la DNCG. Candidat à la reprise, Panthère Noire pourrait revenir à la charge avec des moyens supplémentaires, puisqu'un international anglais est décidé à reprendre cette société où l'on trouve une figure bien connue du côté du Chaudron, Paul Tavares, ancien agent de footballeurs. Cependant, Bernard Caïazzo a mis son grain de sel dans tout cela.

Caïazzo rêve d'un repreneur américain pour l'ASSE

L'ASSE ayant enchaîné quelques bons résultats, au point d'être deuxième de Ligue 2 il y a quelques semaines, le co-président a pensé que le prix de vente de l'ASSE pouvait augmenter, et c'est pour cela qu'il souhaite toujours trouver un repreneur aux Etats-Unis. Si un contact a été pris, le dossier n'avance pas vite. Et le journaliste de L'Equipe affirme que la série de cinq défaites consécutives a de nouveau remis tout le monde en panique, les montagnes russes étant permanentes dans ce dossier. Seule certitude, compte tenu du timing légal, l'AS Saint-Etienne va devoir se débrouiller seule au mercato, la vente étant repoussée à plus tard.